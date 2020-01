Ferito 36enne: colpito da un getto d’acqua

di un mezzo per la pulizia strade L’uomo è stato ricoverato con un trauma facciale all’ospedale Papa Giovanni XXIII. L’incidente poco prima delle 6 di giovedì 30 gennaio.

Un trentaseienne è rimasto gravemente ferito all’alba di giovedì 30 gennaio in via Koch a Bergamo. Secondo le informazioni dei tecnici dell’Ats giunti sul posto e del personale del 118 l’uomo è stato colpito al volto da un getto d’acqua della lancia di un mezzo per la pulizia delle strade poco prima delle 6. Ha riportato un trauma facciale: soccorso dai sanitari del 118 è stato portato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri.

