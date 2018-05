Fermato per un controllo in autogrill

Nel bagagliaio aveva 5kg di eroina La polizia Stradale di Seriate ha fermato un 42enne per un normale controllo, poi lo ha arrestato.

Nella sua Renault Megane aveva quasi cinque chilogrammi di eroina e 60 grammi di cocaina. Per questo motivo martedì 29 maggio gli agenti della polizia Stradale di Seriate hanno arrestato un 42enne albanese domiciliato a Abano Terme in provincia di Padova, che era fermo all’autogrill Brembo nel lato in direzione Milano sull’autostrada A4. L’uomo era stato fermato per un semplice controllo e aveva dichiarato di essere diretto a Milano a trovare degli amici. Gli agenti tuttavia si sono insospettiti e nel bagagliaio hanno trovato l’ingente quantitativo di droga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA