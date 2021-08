Bergamaschi in Maresana per Ferragosto (Foto by Beppe Bedolis)

Ferragosto, centro semi deserta e pic-nic in Maresana. Molta gente in Città Alta e nei musei - Foto Ferragosto con poca gente in centro a Bergamo. Più movimento in Città Alta dove passeggiano molti turisti. Pranzo tradizionale con costine nel prato della Maresana.

I cittadini hanno scelto per lo più di trascorrere la Festa dell’Assunta con gite fuori porta. Il centro è pressoché deserto, anche se si notano parecchi turisti a passeggio, cartina alla mano.

Come tradizione festiva e domenicale si registrano code per salire in Città Alta con la funicolare. Sempre gettonata la passeggiata sulle Mura e molta gente sulla Corsarola in mattinata.

I ristoranti del borgo storico hanno ricevuto diverse prenotazioni sia per pranzo sia per cena. Buona affluenza nei musei cittadini.

Ferragosto in Citta Alta

(Foto by Beppe Bedolis)

La Corsarola in Città Alta la mattina di Ferragosto

(Foto by Beppe Bedolis)

Tanta gente anche in Maresana, tradizionale meta dei bergamaschi che non sono andati via e che vogliono fare un pic-nic e barbecue all’aria aperta, cercando un po' di refrigerio sotto gli alberi a pochi passi da casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA