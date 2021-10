Festività di Ognissanti: il ricordo delle vittime del Covid e la Messa con il Vescovo Per celebrare la Festività di Ognissanti e il Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze armate, il Comune di Bergamo ha predisposto un programma di eventi commemorativi che prevede diversi momenti.

Lunedì 1 novembre alle 14.30 nel piazzale della chiesa di Ognissanti al Cimitero monumentale di Bergamo verrà deposta una corona di fiori alla lapide in memoria delle vittime del Covid - 19 e verrà contestualmente inaugurata la chiesa restaurata. Alle 15 in chiesa il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, celebrerà la Messa. Alle 16 nel campo dei Veterani e Reduci delle Patrie Battaglie ci sarà la benedizione e deposizione della corona d’alloro mentre alle 16.15 il rito si ripeterà al Mausoleo Ossario.

Giovedì 4 novembre invece alle 9.45 per il Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze armate, ci sarà la deposizione delle corone d’alloro alla Rocca. A seguire la deposizione delle corone d’alloro in Piazza Matteotti alle 10.15 a Palazzo Frizzoni e al Monumento ai Fratelli Calvi. Alle 10.30 in Piazza Vittorio Veneto ci sarà la cerimonia dell’Alzabandiera, con gli Onori ai Caduti e la deposizione delle corone d’alloro alla Torre dei Caduti. Verrà letto il messaggio del Presidente della Repubblica e seguirà l’intervento del sindaco Giorgio Gori. Alle 18 in Piazza Vittorio Veneto ci sarà la cerimonia dell’Ammaina Bandiera. Dalle 15 alle 18 sarà possibile visitare la Torre dei Caduti (ingresso libero e gratuito) grazie al Museo delle storie di Bergamo.

