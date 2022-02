Fiamme al centro estetico, attimi di paura a Redona: rogo domato dai vigili del fuoco - Foto

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di lunedì a Redona, al piano terra dello stabile al civico 4 di via Cadore – traversa di via Corridoni – che ospita il centro «Estetica Moscovita». L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 14 nel giardino sul retro del centro, nell’area del cosiddetto «bagno russo», spazio adibito a bagni di vapore. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio. Sul posto anche la polizia locale di Bergamo. I residenti degli appartamenti sopra il centro e dei palazzi vicini, accortisi del fumo e delle fiamme, sono scesi in strada. A parte lo spavento, non si registrano persone ferite o intossicate.