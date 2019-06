Floreka sbarca a San Pellegrino

Fiori e workshop nel Liberty Torna sabato 8 e domenica 9 giugno «Floreka», la kermesse dedicata ai fiori: location d’eccezione San Pellegrino Terme.

Floreka, la kermesse dedicata ai fiori, alla natura e alle arti creative, nata dall’intuizione delle ragazze fondatrici dell’Associazione Petali e Parole, giunge alla sua 12esima edizione e festeggia in un luogo speciale, patria orobica dell’Art Nouveau: San Pellegrino Terme. L’8 e il 9 giugno 2019 l’eleganza del Liberty e la grazia dei fiori s’incontreranno in questa location a due passi da Bergamo, nel cuore della Valle Brembana.

Nell’elegante e colorata mostra mercato si potranno apprezzare le migliori eccellenze florovivaistiche italiane, partecipare a incontri dedicati al profondo legame fra un uomo e una donna speciali, e le loro singolari collezioni botaniche; ammirare spazi espositivi ricchi di produzioni creative e artigianali di qualità, che alla natura da sempre si ispirano. La rassegna si svolgerà con l’importante contributo del Comune di San Pellegrino Terme.

La manifestazione aprirà i battenti sabato 8 giugno alle 10, e continuerà con gli attesissimi laboratori green che toccheranno i temi più svariati come «Dalla terra all’argilla» a cura di Annalisa Ravasio (14,30-15.30), «Cura delle piante grasse» a cura di Giorgio Tomio (15.30-16.30) e «Cura e coltivazione di piante carnivore» a cura di Daniele Righetti (17.30-18.30).

Ampio spazio sarà dedicato alle orchidee, che verranno raccontate da Alfrisio Di Vita appassionato collezionista, intervistato da Gabriele Rinaldi, Direttore dell’Orto Botanico di Bergamo «Lorenzo Rota» nel corso dell’incontro dal titolo «La straordinaria bellezza di una collezione di orchidee» (18.30-19.30).

Non mancherà la musica dal vivo con i Der Folk Ofen che suoneranno sabato 8 giugno a conclusione della giornata dalle 20 alle 22.

Anche la giornata di domenica 9 giugno sarà caratterizzata da numerosi incontri a tema green, approfondimenti e workshop proposti da espositori e da professionisti del settore. Ad inaugurare la mattinata, il corso «L’orto nel tuo terrazzo» a cura della società agricola del Bosco (10-11) e «Distillazione di piante officinali» a cura di Dolomite Bio (11-12).

Alle ore 15 sarà possibile conoscere Sabina Lazzarini, organic designer, che sarà la protagonista del laboratorio «Cucio un fiore con il cuore e lo indosso con amore». Da non perdere, nel pomeriggio di domenica (17-18) l’incontro-racconto «Il giardino come risorsa, il giardino come benessere» con Cristina Mostosi, orgogliosa proprietaria e custode del «Giardino delle Iris di Trebecco» nato sulle sponde del fiume Oglio, all’interno di un castello medievale, affacciato nella lussureggiante e incontaminata natura del Lago di Iseo; un luogo del cuore in cui l’appassionata neo-giardiniera preserva il laboratorio a cielo aperto del padre Luigi, ibridatore di iris barbate, scomparso nel 2015, custodendone la preziosa collezione in un contesto di rara bellezza.

Nelle due giornate non mancheranno i laboratori per bimbi di tutte le età, curati da Trentunodi, Il Centro delle Emozioni. Per i «baby flowers-lovers» dai 3 ai 6 anni, ecco il lab «Cura e accudimento: piccoli fiori crescono!» (11.30-12.30), mentre per i «junior flowers-lovers», dai 6 ai 10 anni, appuntamento con «Il tempo e il suo rispetto. I Ritmi del nostro corpo. Cosa ci racconta? Cosa desidera?» (15.30).

Un’opera collettiva, un’installazione green, ispirata allo stile Liberty, sarà proposta e realizzata durante il laboratorio per bambini e ragazzi proposto dall’associazione MuBe (Museo dei Bambini), che per il primo anno collaborerà con la manifestazione. Alle ore 17.30 infine momenti di Lettura per bimbi «Sbocciano le parole in Fiore, un prato di libri da cogliere» a cura di Ursula Grüner e Lorita Biffi, quest’ultima cara amica di Floreka e libraia dello Spazio Terzo Mondo.

Ma non è tutto. In queste due giornate speciali i visitatori avranno l’occasione di poter partecipare sabato 8 giugno al pomeriggio alla Visita guidata «Il Liberty di San Pellegrino Terme» (a cura di Nadia Mangili, Guida Turistica di Bergamo per info e prenotazioni info@nadiamangili.com), e domenica 9 giugno al pomeriggio alla «Visita guidata alle Grotte del Sogno» (per info e prenotazioni info@orobietourism) per ammirare la bellezza unica delle loro stalattiti e stalagmiti.

Oltre alla mostra mercato e agli incontri, sarà allestita una singolare Mostra Open Air «Iris dal Mondo - Forme e Colori» pastelli di Luigi Mostosi a cura della figlia Cristina Mostosi: una selezione di tavole, realizzate dal noto ibridarore, esposte per la prima volta al pubblico.

Durante le due giornate sarà possibile partecipare a un laboratorio - dimostrazione di Ikebana, curato dall’associazione culturale Ikebana Ohara Bergamo (dalle ore 11.00 sabato e domenica) dedicato alle meravigliose composizioni d’arte floreale giapponese, espressione di una cultura affascinante a cui i visitatori della rassegna potranno avvicinarsi e sperimentare.

Nella bella San Pellegrino, famosa località termale, per non dimenticare il benessere di corpo e mente sarà possibile ricevere dei minitrattamenti zen shiatsu promossi dalla scuola Zen Shiatsu e richiedere delle consulenze ayurvediche promosse da Rasayana Ayurveda Bergamo.

Infine, per completare il weekend, sarà possibile partecipare al colorato Corso di composizione floreale «Fatti il mazzo» a cura di Consuelo Ferrandi di L’angolo Verde (per info e prenotazioni consueloferrandi@hotmail.com) e assistere al Flash Mob musicale nel Centro di San Pellegrino Terme a cura del gruppo DatDere Quartet (domenica pomeriggio).

