Fondazione Comunità Bergamasca Morto Carlo Vimercati, aveva 63 anni

Morto Carlo Vimercati, aveva 63 anni Per anni nel direttivo della Fondazione Cariplo, ha poi fondato la Fondazione Comunità Bergamasca di cui era presidente. «Il nostro sogno è quello di una comunità nella quale ciascuno partecipa al bene comune», si legge nella mission dell’ente.

È morto martedì 13 agosto a Bergamo, Carlo Vimercati, aveva 63 anni, tutti lo chiamavano con il diminutivo «Charly». Volto molto conosciuto nell’ambito dell’associazionismo e del non profit bergamasco. Per anni nel consiglio di amministrazione della Fondazione Cariplo, dal 2000 era presidente della Fondazione Comunità Bergamasca, uno spin-off della Fondazione Cariplo, nata per essere più vicina possibile alle esigenze del territorio.

«Scopo della Fondazione- si legge sul sito- è promuovere la cultura del dono, facendo crescere un’identità nuova nella nostra società. Identità saldamente coinvolta nelle esigenze della nostra realtà quotidiana, strettamente collegata con le organizzazioni del terzo settore presenti sul territorio, in grado di diventare tramite tra chi può donare e le esigenze più sentite della nostra popolazione».

Carlo Vimercati era nato e cresciuto a Veduggio in provincia di Monza. Tre anni fa un tumore lo aveva debilitato, ma dopo un anno, la sua forte tempra gli aveva permesso di tornare in sella a fare il lavoro che più gli piaceva, quello al servizio della comunità. Negli scorsi giorni lo aveva colpito un’arresto cardiaco generato da un’embolia polmonare, ma stavolta, nonostante il ricovero al Papa Giovanni, purtroppo non ce l’ha fatta, è deceduto nella mattinata di martedì 13 agosto.

