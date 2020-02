Fontana: al lavoro senza sosta per reagire

Coronavirus, il punto in Regione - diretta L’invito del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. In attesa della diretta della conferenza stampa in Regione sul Coronavirus.

«Cari lombardi in queste ore stiamo affrontando una situazione di grande difficoltà. Occorre non farsi prendere dal panico, tenere i nervi saldi ed essere pragmatici, come noi lombardi sappiamo essere». È l’appello del governatore lombardo Attilio Fontana su Facebook lanciato nella mattinata di sabato 22 febbraio poco prima della conferenza stampa in Regione Lombardia per fare il punto sulla situazione sul coronavirus.

«Chiedo – prosegue Fontana – ai cittadini delle zone interessate dal focolaio del Coronavirus, a cui va il mio abbraccio sincero, la massima collaborazione nell’osservare l’ordinanza che venerdì 21 febbraio ho emanato con il ministro Speranza. Prevenzione, organizzazione e tempestività sono, in questa situazione, fattori chiave per la tutela della salute pubblica».

«La nostra azione e il nostro impegno sono totalmente destinati alle vostre comunità», ha proseguito il presidente della Regione, riportando poi il testo dell’ordinanza decisa ieri: «Condividetelo e diffondetelo a tutti», il suo appello. Segui in diretta la conferenza stampa in Regione Lombardia.

