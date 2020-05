Inchiesta Covid, Fontana in Procura

Lo sfogo di Matteo Salvini Il presidente è arrivato a Bergamo venerdì 29 maggio alle 9.30 in Procura a Bergamo per essere sentito dai magistrati. Salvini: «È indegno convocare Fontana in Procura».

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana è arrivato in Procura a Bergamo per essere sentito come persona informata sui fatti dai pm che indagano sul caso dell’ospedale di Alzano, sulle morti nelle Rsa e sulla mancata istituzione di una zona rossa nella Bergamasca.

Fontana è giunto in piazza Dante con due auto di scorta. L’edificio dove ha sede la Procura è presidiato dalle forze dell’ordine e sono state messe le transenne per tenere a distanza i cronisti. Il presidente è entrato da un ingresso laterale del palazzo di giustizia senza rilasciare alcuna dichiarazione.

«È indegno convocare Fontana in procura, da cittadino preferirei che il mio governatore fosse in ufficio a risolvere i tanti problemi che ci sono e non a ripetere le stesse cose dette tante volte in Procura a Bergamo. Io chiedo se hanno convocato in procura il premier? Giustamente no ma allora lascino lavorare anche i governatori». Lo ha detto Matteo Salvini in diretta a Rainews 24.

E all’esterno della Procura in piazza della Libertà nella mattinata c’è stato un sit-in di protesta di una decina di persone con uno striscione contro il presidente della Regione Lombardia.

