Fontana sull’ospedale da campo

«I lavori riprenderanno nel pomeriggio» Il presidente dà un taglio alle polemiche sull’ospedale da campo degli alpini a Bergamo. «Si farà, trovati i medici, i lavori ripartiranno nel pomeriggio di giovedì 19 marzo.

Dopo le polemiche di queste ore, il presidente Attilio Fontana interviene in conferenza stampa per affermare che «l’ospedale da campo a Bergamo si farà. Sono stati trovati i medici e i lavori per la realizzazione ripartiranno nel pomeriggio di oggi (giovedì 19 marzo)»..

© RIPRODUZIONE RISERVATA