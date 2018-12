Foppapedretti vince per il design

Dagli Usa premio per la sedia Tiramisù Il prestigioso riconoscimento si chiama Good Designaawards ed è stato assegnato all’azienda bergamasca.

Si chiude nel migliore dei modi il 2018 per Foppapedretti, premiata ancora una volta con un prestigioso riconoscimento internazionale che valorizza il design. Un premio importante che arriva dagli Stati Uniti e mette in risalto l’importanza del design italiano, dove l’azienda bergamasca è trai protagonisti con i prodotti dedicati alla prima infanzia e anche alla casa.

La nuova sedia evolutiva Tiramisù, appena lanciata sul mercato come prodotto di punta della nuova Mammamia Collection, si è aggiudicata il prestigioso 2018 GOOD DESIGN® Award assegnato dal The Chicago Athenaeum (www.chi-athenaeum.org). Fondato nel 1950 nella città americana dalla quale prende il nome, il premio GOOD DESIGN rimane il più antico e il più rinomato programma al mondo per l’eccellenza del design internazionale (www.good-designawards.com). Tiramisù ha colpito la giuria riunita a Los Angeles e a New York, emergendo per la qualità del design tra oltre 900 prodotti selezionati da 46 nazioni di tutto il mondo.

Tiramisù è la punta di diamante della nuova Mammamia Collection firmata Foppapedretti, una colle- zione innovativa di prodotti in legno di frassino per la prima infanzia nata dalla collaborazione tra due designers italiani del team Whynot e l’esperienza tecnica frutto di oltre 70 anni di attività nella lavora- zione del legno del marchio Foppapedretti: un grande lavoro di squadra e di ricerca, che ha portato all’ideazione di soluzione estetiche e tecniche all’insegna dell’alta qualità che contraddistingue il Made in Italy.

Tiramisù è una sedia evolutiva dalle forme arrotondate, che segue la crescita del bambino fino all’età adulta: scegliendo tra alcuni accessori è personalizzabile e si trasforma da sedia a seggiolone per bambini dai 6 mesi.

«È’ una grande soddisfazione ricevere questo prestigioso premio di design dagli Stati Uniti – dichiara Luciano Bonetti, presidente di Foppapedretti -: un grande riconoscimento anche per il Made in Italy, del quale siamo il portabandiera per i prodotti in legno sia per l’infanzia sia per la casa. La nuova Mammamia Collection vuole proprio essere una celebrazione dell’eccellenza italiana, ecco perché abbiamo scelto nomi tipicamente italiani per tutti i prodotti della collezione, realizzati al 100% in Italia con il pregiato legno di frassino. Mammamia poi è un’espressione di sorpresa famosa in tutto il mondo, piacevole e inaspettata come lo sono i nostri prodotti, ma è anche una parola che parla del rapporto materno e di italianità, due valori chiave della collezione”.

Non è la prima volta che un prodotto Foppapedretti riceve un premio prestigioso e di livello internazionale, segno che l’innovazione e il design sono sempre al centro della filosofia aziendale. Nel 2017 il trio iWood, l’unico al mondo con telaio in vero legno, si è aggiudicato il prestigioso premio come miglior prodotto nella categoria “Passeggini ed accessori” assegnato dalla Baby Products Fair di Hong Kong, una delle più importanti fiere al mondo per il settore prima infanzia.

Sempre nel 2017, Foppapedretti si è classificata tra i primi posti nello studio “Top azienda innovativa”, la più ampia indagine sull’innovazione aziendale basata sul giudizio dei clienti mai realizzata in Italia: nella ricerca dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (Deutsches Institut für Qualität und Finanzen, Istituto appartenente a Burda Media, il numero 1 dei sigilli di qualità in Europa) Foppapedretti ha ottenuto l’indice di innovazione tra i più alti nel settore “prodotti per l’infanzia”, raggiungendo il secondo posto a un solo punto dalla prima classificata. Nel 2011, poi, un altro prodotto altamente innovativo ha ricevuto un importante riconoscimento internazionale: il trio MyoTronic, con motore elettrico, si è aggiudicato il rinomato Red Dot Design Award per “l’alta qualità del design”.

