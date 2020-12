Foppolo, la neve cade senza sosta - Foto

I Vigili del fuoco liberano la strada - Video Intervento reso necessario per le abbondanti nevicate che continuano oltre i mille metri di quota.

I Vigili del fuoco del Comando di Bergamo sono intervenuti sono intervenuti nel primo pomeriggio di lunedì 7 dicembre con alcuni mezzi d’emergenza per liberare la strada (via Conciliazione) che conduce a Foppolo che era diventata non percorribile a causa del gran quantitativo di neve caduta.

Un mezzo attrezzato di fresa ha lavorato per renderla nuovamente percorribile. La neve ha superato il metro e mezzo in paese e ancora di più in quota.

Le foto richiamano nevicate d’altri tempi

