Forte perturbazione sulla Bergamasca

Allagamenti sulle strade, traffico in tilt Un’ampia «saccatura» affonda il colpo sull’Europa occidentale, alimentando una vasta perturbazione responsabile di maltempo in particolare tra Spagna e Francia, ma anche in Italia, con pioggia violenta e forte vento. Lunedì 21 ottobre strade in tilt per allagamenti.

Il maltempo si è intensificato domenica sera e proseguirà con piogge anche di forte intensità e a carattere temporalesco per tutta la giornata di lunedì 21 ottobre. Le precipitazioni sono molto intense al mattino, in graduale e lenta attenuazione da Est in giornata. Non si escludono problemi idrogeologici, le forze dell’ordine segnalano cautela sulle strade a causa delle careggiate bagnate e della scarsa visibilità.

Problemi di allagamenti sulle strade di tutta la provincia e grossi disagi al traffico nella mattinata di lunedì. Si segnalano due massi caduti sulla strada che da Clusone conduce a Bergamo, semafori e lampioni fuori uso in Val Gandino, nella zona di Gandino e Leffe.

Gli allagamenti sono segnalati in tutta la provincia, con i vigili del fuoco che stanno lavorando su tutto il territorio.

Con la giornata di martedì il maltempo si attenuerà con la diminuzione della pioggia. Le temperature restano sopra la media, senza abbassamenti tipici del periodo.

