Massi sulla strada da Clusone a Bergamo

Senso unico alternato, traffico bloccato Problemi per chi da Clusone sta cercando da raggiungere Bergamo: due massi sono caduti sulla carreggiata poco dopo Colzate. Il traffico è molto rallentato.

La segnalazione è dei vigili del fuoco nella mattinata di lunedì 21 ottobre. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Clusone ed è stato istituito il senso unico alternato per permettere le operazioni di pulizia del manto stradale e per garantire la sicurezza. La viabilità è completamente rallentata. Non si segnalano per il momento feriti, la circolazione è molto difficoltosa e si raccomanda cautela a causa della forte pioggia e della scarsa visibilità oltre al problema del manto stradale bagnato.

