Forti raffiche su tutta la Regione

Valtellina, tragedia causata dal vento Come previsto è arrivato il vento, raffiche molto forti soprattutto in montagna. In Valtellina una donna di 77 anni è morta colpita dai frammenti di un tetto scoperchiato.

Una donna di 77 anni è morta nella mattinata di martedì 11 febbraio in Valtellina a Traona, colpita da frammenti di un tetto di un capannone che è stato scoperchiato da una raffica di vento. Le condizioni della donna sono parse subito disperate, tanto che è stato chiamato l’elisoccorso. A causa delle condizioni atmosferiche, però, l’elicottero non è riuscito ad atterrare e la donna è stata presa in carico dal personale delle ambulanze. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare, è morta poco dopo l’arrivo dei medici.

Il vento ha provocato gravi danni in tutta la provincia di Sondrio, e in particolare la Valchiavenna scoperchiando alcune abitazioni, abbattendo alberi e facendo volare cartelli e installazioni provvisorie..

Le forti raffiche hanno colpito tutta la Regione e in particolare si fanno sentire in montagna. È prevista un’attenuazione dei fenomeni a partire dal pomeriggio.

