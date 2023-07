Freccia della Versilia, manca il personale: odissea per 300 passeggeri

A segnalarlo un lettore: «Freccia della Versilia: primo giorno da incubo - ci scrive -. Il 15 luglio 2023, ritorno a Bergamo da Pisa: si parte con 25 minuti di ritardo, a Fornovo un’ora fermi in attesa del macchinista che non arriva. Trasferiti sul treno per Milano e fatti scendere di nuovo a Fidenza in attesa che qualcosa si sblocchi. Ripartenza da Fidenza...sulla freccia della Versilia (oltre al danno la beffa). Intanto si sono accumulati 120 minuti di ritardo. Arrivo a Bergamo all’una».

A segnalarlo anche La Provincia di Cremona: «Se all’andata si era trattato “solo” di una mezz’ora di ritardo, il rientro serale verso Cremona di circa 300 passeggeri, saliti nelle varie stazioni del litorale toscano, è stato un incubo.La Freccia è stata fermata a Fornovo di Taro e da lì non ha più proseguito». Motivo? Secondo la testimonianza di Giuseppina Spitti di Picenengo, che era a bordo insieme a un’amica, «il capotreno ci ha spiegato che non c’erano i due macchinisti che dovevano dare loro il cambio. Ci ha detto che non erano arrivati, che lui e il collega non erano autorizzati a proseguire oltre e che dovevamo organizzarci in proprio, magari con un pullman».