Fugge a un controllo e sperona la Polizia

Via auto, patente e seimila euro di multa Notte di follia per un 21enne di Bolgare: non si ferma a un controllo della Stradale - Servizio anti stragi all’uscita dell’A4 a Grumello del Monte.

Ha collezionato in una notte seimila euro di multa e 60 punti della patente decurtati e poteva andare anche peggio. Per fortuna non è rimasto ferito nessuno, lui compreso, in una notte folle sulle strade bergamasche. Tutto è successo nella notte di sabato 11 gennaio durante un normale controllo della Polizia stradale di Bergamo - Servizio anti stragi all’uscita del casello A4 a Grumello del Monte. La Stradale ha fermato un giovane di 21 anni, di Bolgare, per un controllo ma il ragazzo non si è fermato: quando ha visto la vettura della Polizia ha prima tentato una retromarcia e poi, vedendo sopraggiungere altre auto, ha percorso contromano la rotonda all’uscita del casello per poi imboccare la strada in direzione Bolgare. Ha costretto la Stradale a un lungo inseguimento raggiungendo una velocità di 150-160 chilometri orari e, raggiunto dalla Volante, l’ha speronata. Fermato finalmente il 21 enne si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test ed è stato denunciato per il rifiuto di sottoporsi al controllo di routine e per resistenza a pubblico ufficiale. L’elenco delle infrazioni ha comportato una multa complessiva di 6.000 euro, 60 punti decurtati della patente, il sequestro dell’auto e la patente ritirata.

Ancora una volta i controlli per aumentare la sicurezza sulle strade hanno messo in evidenza l’abuso di alcol alla guida tra i 20-30enni nel weekend. Nella stessa notte infatti sono state ritirate altre otto patenti in seguito ai controlli della Polizia stradale di Bergamo in zona Boccaleone: quattro guidatori tra quelli fermati avevano un tasso alcolemico superiore a quello consentito da 0,50-0.80 grammi per litro, un paio tra 0.90 e 1.50 e uno superiore a 1.50 grammi per litro.

