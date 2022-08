Fuochi d’artificio per la festa in Santa Caterina: programma confermato anche con la pioggia

Grande attesa in città per i fuochi d’artificio in programma per stasera (17 agosto): in queste ore, con l’annuncio di nuovi temporali, in molti si domandano se lo spettacolo pirotecnico ci sarà anche con il maltempo. E il Comitato dei festeggiamenti per il 420° anniversario dell’Apparizione mariana in Santa Caterina conferma: i fuochi d’artificio, programmati per stasera alle 21 si faranno, anche con la pioggia.