Furto al supermarket, fermati 3 minorenni

Sotto la maglietta una pistola giocattolo L’episodio è avvenuto a Bergamo nella serata di giovedì 3 settembre.

Un equipaggio della Volante, nella serata di giovedì 3 settembre è intervenuto in via Tiraboschi presso il supermercato Carrefour perchè era stata segnalata la presenza di tre giovani, tutti minorenni, di età compresa tra i 15 ed i 17 anni, autori di un furto di alcuni articoli.

La pistola giocattolo trovata addosso a uno dei ragazzi

Uno dei tre giovani, fermato dal personale di vigilanza in seguito all’attivazione del dispositivo anti taccheggio, oltre ad avere occultato la merce rubata aveva sotto la t-shirt una pistola che poi si è rivelata un’arma giocattolo, ma priva di tappo rosso ed identica ad una vera pistola semiautomatica.



I giovanissmi, sono stati accompagnati in Questura e sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura dei Minori di Brescia, mentre l’arma giocattolo è stata posta sotto sequestro anche per verificare l’eventuale utilizzo in altri episodi.

