Gabicce Mare dona 1.500 euro a Bergamo

Raccolti con due serate lo scorso agosto I due eventi benefici hanno permesso di raccogliere la somma di denaro che sarà devoluto al Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Bergamo.

L’evento Disco Diva Limited Edition 2020, due serate all’insegna della solidarietà che si sono svolte a Gabicce Mare lo scorso 28 e 29 agosto, ha permesso di raccogliere 1.500 euro a favore del Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Bergamo, promosso dalla Fondazione Teatro Donizetti, per sostenere chi è stato colpito dal covid 19.

Le serate hanno visto sul palco grandi artisti internazionali: Lenny Zakatek, voce di The Alan Parsons Project accompagnato da Skeye Bergamo, band di musicisti bergamaschi capitanata da Massimo Numa, con guest Stuart Elliot, batterista della formazione Alan Parsons; Alan Sorrenti e Christine Wiltshire, singer disco che nel 1978 divenne famosa per le hit mondiali “Keep on Jumping” e “Weekend” con il gruppo “Musique”.

Grande emozione, all’inizio di questa particolare edizione, quando sul palco è stato trasmesso un video messaggio del Sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che ha ringraziato l’Amministrazione Comunale e l’organizzazione del festival, con la promessa di una partecipazione di persona il prossimo anno.

Quest’anno, non volevamo rinunciare all’evento che da cinque anni ormai caratterizza la nostra città a livello internazionale- spiegano il Sindaco Domenico Pascuzzi e l’Assessore al Turismo Marila Girolomoni - abbiamo voluto creare un format a scopo benefico per la città di Bergamo, duramente colpita nella scorsa primavera. Così è nata l’idea di unire solidarietà e spettacolo di alto livello che da sempre caratterizza Disco Diva. Siamo felici, oggi, di poter donare il ricavato ad una delle città più colpite dalla pandemia nella prima ondata. Gabicce Mare e Bergamo unite in un binomio fra la piccola città turistica adriatica, che ogni estate ospita tra gli altri, tanti turisti lombardi e bergamaschi, e Bergamo, città piena di cultura, storia e lavoro. Insieme per collaborare anche in futuro, sperando che l’emergenza sanitaria, presto possa diventare un brutto ricordo, un incubo da cui ci siamo liberati.”

«Siamo felici di aiutare la città di Bergamo- spiega Cristina Tassinari, conduttrice televisiva e art director del festival-con gioia abbiamo sposato questa causa poichè la musica, quale forma d’arte, è un veicolo importante per farsi promotrice a favore di cause sociali come quella gravissima che ci ha colpito quest’anno».

«Sono grato al Comune di Gabicce Mare e in particolare al sindaco Pascuzzi per aver voluto dedicare una preziosa iniziativa di solidarietà alla mia città – dichiara il sindaco di Bergamo Giorgio Gori – e apprezzo moltissimo che abbiano voluto legare Disco Diva al Fondo di Mutuo Soccorso che abbiamo istituito dopo la prima drammatica ondata della pandemia per raccogliere fondi a sostegno delle emergenze sociali, delle microimprese e del sistema culturale di Bergamo. Gabicce è tradizionalmente meta di vacanze di migliaia di miei concittadini. Da oggi il rapporto tra i nostri comuni è ancora più forte».

