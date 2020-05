Giulio Gallera in Procura a Bergamo

«Atto dovuto, non sono preoccupato» È arrivato a Bergamo poco dopo le 17 di giovedì 28 maggio l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera.

«Veniamo qui a fare i testimoni - ha etto prima di entrare in Procura -, è un atto dovuto. La Magistratura sta approfondendo e noi siamo informati sui fatti. Io preoccupato? No, non scherziamo, non sono preoccupato» ha risposto ai giornalisti.

Fuori dalla Procura, ad aspettarlo da ore, il vicesindaco di Valbondione Walter Semperboni che lo ha seguito fino all’ingresso del palazzo della Procura. «Chiedo le sue dimissioni - ha detto -, non ha mai risposto alle mie domande». Il vicesindaco ha perso il padre per Covid nelle scorse terribili settimane. «Avrei voluto sfogliare ancora un po’ le pagine di mio padre - ha detto -, chiedo giustizia, come amministratore e come cittadino».

Con Gallera, anche il governatore della Regione Attilio Fontana verranno sentiti come testimoni in Procura dal pool dei pm coordinato dal procuratore Maria Cristina Rota che indaga sulla riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Alzano e sulla gestione dei pazienti nelle Rsa. Il governatore e l’assessore sono stati convocati nei prossimi giorni come persone informate sui fatti, in riferimento in particolare alla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro all’inizio di marzo.

Prima di Gallera e Fontana in Procura era stato sentito il direttore generale del Welfare Luigi Cajazzo che sulla riapertura del pronto soccorso di Alzano, dopo l’accertamento dei primi due casi di Covid e una prima chiusura del reparto, aveva riferito di aver preso la decisione «in accordo con la direzione generale dell’Asst Bergamo Est» dopo aver avuto rassicurazioni sulla sanificazione dei locali e la predisposizione di percorsi separati per pazienti positivi al Covid e per quelli no Covid.

