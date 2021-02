Gallone a Draghi: «Presidente, mola mia»

E chiede azioni forti su ambiente e scuola Le parole della vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone, nell’Aula del Senato dopo le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio.

«In un momento eccezionale come quello che stiamo vivendo servono azioni eccezionali e un governo forte, autorevole e lungimirante. Ascoltando il suo intervento, presidente Draghi, mi sono rincuorata, in particolare quando ha parlato di ambiente e di scuola, due ambiti dove serve una vera opera rivoluzionaria». Lo ha detto la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone, intervenendo nell’Aula del Senato dopo le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio. «Sulle questioni ambientali, come Forza Italia, abbiamo il suo stesso approccio razionale, laico, liberale, concreto e riformista basato sullo sviluppo sostenibile che non può prescindere dal sostegno all’innovazione tecnologica. Per noi è fondamentale accompagnare e sostenere l’iniziativa privata nel percorso della transizione. Sulla scuola poi - ha aggiunto - ribadiamo che per Forza Italia la vera rivoluzione sta nel realizzare la libertà di scelta educativa attraverso l’introduzione del costo standard per studente e una grande alleanza tra scuola statale e paritaria. Ecco, presidente, oggi possiamo finalmente immaginare il futuro dell’Italia, degli italiani e soprattutto dei nostri figli. E Forza Italia c’è, come c’è sempre stata per il bene del Paese» ha concluso la senatrice Gallone, salutando «alla maniera della gente bergamasca, che non ha mai abbassato la testa: Mola mia, presidente Draghi, mola mia».

