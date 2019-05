«Malpensata, che mancanza di rispetto

per la rotonda appena piantumata» Il video sulla pagina Facebook della senatrice Alessandra Gallone: la rotonda della Malpensata appena piantumata calpestata senza rispetto.

Un video in cui si vede la rotonda della Malpensata appena piantumata e calpestata senza alcun rispetto durante il passaggio della manifestazione «Bergamo Pride» in centro di sabato 18 maggio. Lo ha postato sui social la senatrice Alessandra Gallone. «Il rispetto non ha genere. Il rispetto non ha colore. Il rispetto non è né di destra né di sinistra. Il rispetto rende tutti uguali veramente. Ieri. Nuova Rotonda della Malpensata appena piantumata».

