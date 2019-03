Gasp: «Dispiaciuto per quanto successo»

Ferrero: «Gasperini ha sbagliato» L’allenatore nerazzurro dice di non essere orgoglioso per l’esempio dato domenica e il presidente blucerchiato si dice dispiaciuto per la reazione del mister orobico.

Dopo Sampdoria-Atalanta e le polemiche che sono seguite dopo la sua espulsione, arriva la dichiarazione dell’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini: «Non sono orgoglioso dell’esempio dato ai giocatori, alla Società e a tutti i tifosi di calcio. Sono davvero molto dispiaciuto per quanto è successo domenica a Genova e per tutte le polemiche che ne sono derivate e che hanno fatto passare in secondo piano l’importante risultato sportivo raggiunto dopo una partita coinvolgente e disputata ad alti livelli da entrambe le squadre».

A questa dichiarazione è seguita anche quella del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, che in un’intervista a Samp Tv ha dichiarato: «Mi dispiace che un allenatore come Gasperini possa aver avuto una reazione così, anche a livello verbale. Non è un atteggiamento sportivo perciò dico con fermezza che noi non possiamo andare avanti in questa maniera. L’Atalanta è una grande squadra, ha vinto la partita, Gasperini è stato espulso da un signor arbitro: doveva ringraziare e uscire dal campo, non mettersi a discutere e alzare le mani contro un dirigente della Sampdoria. Gasperini, ha sbagliato».

