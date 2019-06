(Foto by Facebook)

Gattino incastrato nel motore di un’auto

Fuliggine, salvato dai Vigili del fuoco In un post su Facebook, la storia a lieto fine di un gattino nero che era rimasto incastrato nel motore di un’auto e che ora ripulito ha già trovato casa.

Il post è apparso sul profilo Facebook dell’Enpa. Una storia a lieto fine per un micino di poche settimane che era rimasto incastrato in un motore di un’automobile. I Vigili del fuoco sono intervenuti per estrarlo e salvargli la vita. Era talmente sporco oltre al nero del suo pelo che lo hanno chiamato Fuliggine. Dopo essere stato ripulito , ha riposato ed è stato molto fortunato perchè oltre a stare bene, ha anche trovato già una casa.

