Genova, volo di sei metri da un tetto

Gravissimo operaio 50enne bergamasco Incidente sul lavoro a Genova nella mattinata di mercoledì 20 febbraio, un operaio bergamasco in gravissime condizioni.

Un incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di mercoledì 20 febbraio nei capannoni dell’ex Piaggio a Genova, ora in uso ad una ditta di impiantistica. Un operaio, un 50enne originario di Ponteranica, sarebbe caduto dall’altezza di 6 metri mentre era su un tetto del capannone, un lucernario che è ceduto sotto i suoi piedi facendolo cadere nel vuoto.

Per i rilievi sul posto sono arrivati i tecnici dell’Asl e i carabinieri. L’uomo è stato trasportato in codice rosso, in gravissime condizioni al pronto soccorso. Ora è ricoverato all’ospedale San Martino di Genova per diversi traumi, tra cui un trauma cranico. La prognosi è riservata.

Sul posto anche le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.

