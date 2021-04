Gewiss Stadium, definito il terzo lotto: cantiere a campionato 2021/22 in corso, ecco tutti gli interventi Curva Morosini, parcheggio interrato, opere pubbliche e standard qualitativo per la sistemazione del campo Utili.

Atalanta B.C. e Comune di Bergamo continuano il percorso per il completamento della ristrutturazione del Gewiss Stadium: dopo i primi due lotti di intervento, con la demolizione e ricostruzione della curva Pisani e la risistemazione della Tribuna Rinascimento, ci si prepara alla terza estate di cantiere e il club nerazzurro ha depositato in questi giorni il nuovo piano attuativo definito in accordo con l’Amministrazione comunale e che sarà approvato formalmente dalla Giunta Gori nelle prossime settimane.

Innanzitutto, l’inizio dei lavori, fissato entro il settembre 2021: il cantiere dovrebbe avere durata di diversi mesi. Per la prima volta dall’inizio del piano di riqualificazione, saranno previsti interventi a campionato in corso, anche se non si ipotizzano interruzioni per quel che riguarda il calendario della prossima stagione di Atalanta.

Con l’intervento di quest’anno, si raggiungerà l’obiettivo, richiesto anche dal Bando di vendita, dell’incremento della capienza del Gewiss Stadium fino ai 25 mila posti: è previsto anche l’incremento delle superfici all’interno del volume esistente dell’impianto, per adeguamento agli standard UEFA/CONI/FIGC.

Partiranno (e dovranno essere terminati non più tardi di 4 mesi dall’agibilità della curva Morosini) anche i lavori per la realizzazione del parcheggio interrato: 135 posti saranno convenzionati a uso pubblico, altri 253 posti saranno invece di Atalanta. È costituito un diritto di sottosuolo per 99 anni per realizzazione parcheggio interrato privato e convenzionato ad uso pubblico.

Saranno invece mantenuti 100 posti auto sul piazzale davanti la curva Morosini, sopra il parcheggio interrato: non si sposterà quindi il tradizionale e molto apprezzato mercato del sabato, che si terrà in uno spazio riqualificato e che prevede l’eliminazione degli attuali betafence (le grandi recinzioni che cingono il piazzale) e l’incremento di aree verdi. Novità in arrivo anche per piazzale Goisis: una nuova piazza, con alberi e aiuole verdi prenderà il posto dell’attuale spianata di cemento: un luogo a disposizione del quartiere e che completa di fatto il netto miglioramento dello spazio pubblico intorno al Gewiss Stadium.

Benefici in arrivo anche per la viabilità, con la realizzazione di nuove rotatorie, pensate per snellire il traffico dell’area, e la riqualificazione di via del Lazzaretto. Il cantiere dell’area esterna seguirà quello per la Curva Morosini e il parcheggio interrato.

Infine, il Comune monetizza 2,65 milioni di euro dello standard qualitativo (frutto del cambiamento di funzione del parcheggio interrato): una cifra che consente all’Amministrazione di finanziare la riqualificazione del Campo Generale Utili, un intervento molto atteso dalle associazioni sportive e dal quartiere.

«Sono molto soddisfatto del lavoro che si sta completando sul Gewiss Stadium – commenta il sindaco di Bergamo Giorgio Gori – non solo perché centriamo l’obiettivo di dotare la città di una struttura sportiva di livello europeo, all’altezza degli standard raggiunti dall’Atalanta in questi ultimi anni, ma anche perché proseguiamo nel lavoro di miglioramento dello spazio pubblico intorno allo stadio. La nuova piazza davanti al Lazzaretto, il mantenimento del mercato del sabato in uno spazio più bello e più verde e soprattutto la sistemazione del campo Utili sono l’ulteriore conferma dei benefici alla collettività che provengono da questa operazione di riqualificazione. Adesso speriamo nel miglioramento, mano a mano che prosegue la campagna vaccinale, della situazione Covid19 e, conseguentemente, nella riapertura al pubblico, seppur contingentato, in occasione delle gare dei nerazzurri: sarebbe un altro importante segnale di progressivo ritorno alla normalità per la nostra città».

«È con grande soddisfazione che ci apprestiamo a far partire il terzo lotto di lavori di riqualificazione del Gewiss Stadium, la casa dell’Atalanta, lo stadio di tutti i tifosi atalantini» – dichiara Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta B. C. – Una grande collaborazione ed un grande lavoro di coordinamento ci hanno permesso, in tempi e spazi strettissimi, di realizzare prima la nuova Curva Nord Pisani e quindi la Tribuna Rinascimento. Ora è il turno della Curva Sud Morosini che consentirà di riqualificare anche gli spazi adiacenti alla stessa curva che la città, ma in particolare modo il quartiere, avrà a disposizione. Senza dimenticare la riqualificazione del Campo Utili dove si sono allenati per molti anni i nostri ragazzi del Settore Giovanile, un intervento del quale Atalanta è molto orgogliosa».

«Quest’accordo consente di portare a termine – racconta l’assessore alla riqualificazione urbana di Bergamo Francesco Valesini – la gran parte dei lavori previsti per la riqualificazione dello Stadio in un unico ultimo lotto di intervento, conciliando i lavori sulla curva sud con le opere pubbliche più rilevanti, senza dover spostare le partite di campionato in altri stadi del nord Italia. Un risultato che dai primi approfondimenti non sembrava per nulla scontato. Il riconoscimento, inoltre, dello standard qualitativo di Campo Utili ci consentirà finalmente di riqualificare, dopo molti anni, un impianto sportivo a servizio anche del quartiere, il cui destino sembrava, dopo il fallimento del Piano Integrato della Ex Sace, ormai segnato, abbandonandolo ad un irreversibile stato di degrado e decadenza».

