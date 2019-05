Giochi, in un anno spesi oltre 2 miliardi

Si scommette più in provincia che in città Nella provincia di Bergamo si gioca sempre di più e tra scommesse, slot machine e Gratta e vinci nel 2018 si sono spesi 2 miliardi e 80.777.818 euro: il 4,5% in più rispetto al 2017. La città è più virtuosa: nel 2018 sono stati puntati 309.620.916 euro, l’1,16% in più rispetto al 2017.

Nella provincia di Bergamo si gioca sempre di più e tra scommesse, slot machine e Gratta e vinci nel 2018 si sono spesi 2 miliardi e 80.777.818 euro: il 4,5% in più rispetto al 2017. Una percentuale perfettamente in linea con il dato nazionale, che fotografa un aumento del 4,9%, con una spesa complessiva nel gioco d’azzardo di quasi 107 miliardi, 106.864.448 euro per la precisione. C’è però un’oasi diciamo protetta, dove il trend si mantiene moderatamente a freno rispetto alla media nazionale, lombarda e provinciale: è la città di Bergamo, sul cui territorio nel 2018 sono stati puntati nei vari giochi del Monopolio di Stato 309.620.916 euro, l’1,16% in più rispetto al 2017. Una cifra che comunque mostra un andamento al ribasso rispetto al boom del 2016 (317.822.731 euro spesi), segnando un -2,58% in rapporto a tre anni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA