Giovane rapinata, interviene il vicesindaco

«I reati sono in calo». E attacca Ribolla «C’è grande impegno sul tema sicurezza. Reati in calo, come confermato dal ministro Salvini» dice il vicesindaco di Bergamo Gandi dopo la rapina che ha avuto come vittima una giovane ragazza che si trovava in via Bonomelli, a Bergamo.

«Da parte mia esprimo piena solidarietà e tutta la vicinanza alla ragazza rapinata domenica mattina nella zona della stazione» dichiara il vicesindaco Sergio Gandi: «Sono felice di sapere che non ci sono state conseguenze se non un grande spavento. Confido che le forze dell’ordine riescano a rintracciare l’autore del furto e assicurarlo alla giustizia in tempi brevi».

Per Gandi è l’occasione per fare il punto sulla questione criminalità a Bergamo: «Come tutti sanno stiamo lavorando con grande impegno per cambiare radicalmente l’area della stazione, con un piano che nessuno prima di noi ha mai attuato. Prima piazzale Marconi, ora le autolinee, poi piazzale degli alpini e PortaSud. Vigilanza notturna in tutta la città e alla Malpensata, la fidelitas all’urban center, il prolungamento degli orari della polizia locale è più videosorveglianza sono le armi che abbiamo messo in campo per ridurre i reati in città. E ci siamo riusciti, i dati sono lì a testimoniarlo e lo ha confermato recentemente anche il ministro Salvini. Il lavoro di contrasto alla criminalità da parte della Polizia Locale non va in ferie e non si ferma nemmeno ad agosto, visto che abbiamo fatto registrare proprio in questi giorni il 30mo e il 31mo arresto del 2018».

«Questa Giunta non cadrà, finirà il suo lavoro di 5 anni, centrando gli obiettivi di mandato, iniziato quando Alberto Ribolla e la Giunta da lui sono sostenuta non sono stati riconfermati dai nostri concittadini. E quando questo è accaduto, nel 2014, il numero di reati in città era superiore all’attuale di quasi il 20%, e l’Amministrazione precedente era riuscita solo a spianare con l’asfalto l’area della stazione (spendendo milioni)» continua Gandi.

«Auguro a Ribolla un giorno di poter fare il bene per la nostra città con un ruolo amministrativo. Esattamente quello che non fa oggi, parlando di emergenza sicurezza, creando allarmismo e facendo propaganda intorno a un evento spiacevole, ovvero la microcriminalità, che è endemico alla società umana» conclude Gandi riferendosi alle parole di Ribolla apparse sui Social.

