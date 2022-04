Giovani e alcol alla guida, in arrivo l’unità mobile per effettuare i test

Un’unità mobile della Polizia locale dedicata agli alcol test e ai test antidroga, un servizio navetta per chi, uscito da un locale, si rende conto di non riuscire a mettersi alla guida perché ha alzato il gomito, volontari che dissuadono dall’abuso di sostanze stupefacenti e, ancora, in caso di accesso al Pronto soccorso per intossicazione (da alcol o altre sostanze), l’avvio verso un percorso di riabilitazione, con consulenza del Serd. Sono tante le azioni previste da «Guida (stra)da sicura», progetto di prevenzione dei rischi correlati alla guida, uso di alcol e droghe, candidato dall’Ufficio di progettazione europea del Comune di Bergamo e vincitore del bando da 350 mila euro promosso dal Dipartimento per le politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei Ministri. Capofila è il Comune di Bergamo, ma sono diversi gli attori in campo per contrastare un fenomeno che purtroppo vede protagonisti giovani e giovanissimi.