Giovedì lavori in autostrada

Casello di Bergamo chiuso Dalle 22 di giovedì 14 alle 5 di venerdì 15 marzo, sarà chiusa l’entrata della stazione di Bergamo.

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A4 Milano-Brescia, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di giovedì 14 alle 5 di venerdì 15 marzo, sarà chiusa l’entrata della stazione di Bergamo, verso Milano e in direzione di Brescia. In alternativa, si consiglia di utilizzare l’entrata delle seguenti stazioni autostradali: verso Milano: Dalmine, al km 167+800; verso Brescia: Seriate, al km 179+100.

