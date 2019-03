Gli auguri a Celeste, nata l’8 marzo

Hunziker: strada lunga per l’uguaglianza Il post su Instagram della conduttrice televisiva: gli auguri alla terza figlia nata l’8 marzo e a tutte le donne.

Per Michelle Hunziker l’8 marzo è una data speciale: è il giorno della nascita della sua terza figlia, Celeste, che oggi compie 4 anni. Su Instagram la conduttrice augura buon compleanno alla piccola della famiglia Trussardi senza dimenticare tutte le altre donne: «Dobbiamo ancora arrivare a quello che dovrebbe essere normale, l’uguaglianza».

«Sei nata proprio oggi 4 anni fa...facendomi scoppiare il cuore d’Amore per la terza volta e regalandomi la Gioia immensa di essere nata proprio in una giornata così importante - ricorda Michelle Hunziker postando una foto con la piccola Celeste –. Quella che ci ricorda tutti i sacrifici che sono stati fatti e ancora faremo noi Donne per arrivare a ciò che dovrebbe essere “Normale” all’Uguaglianza...la strada è lunga, ma noi abbiamo tanta pazienza (troppa) ma siamo così! Ci arriveremo ne sono convinta..vedrai Amore mio quando sarai grande le cose saranno cambiate e ne sarà valsa la pena ad aver tenuto duro! Auguri Celeste e auguri a tutte Voi ovunque siate!!!».

