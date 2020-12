Gori: «Nel weekend evitiamo

di affollare le vie del centro» - Video Le parole del sindaco di Bergamo per il weekend 19-20 dicembre. «Evitiamo di affollare le vie del centro, per gli acquisti di Natale c’è tempo fino a mercoledì. In via XX Settembre accessi contingentati».

Venerdì 18 dicembre, mentre l’Italia attende l’annuncio delle nuove misure anti-Covid del governo per le festività, il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha pubblicato su Facebook un video per fornire alcune istruzioni per questo weekend, l’ultimo prima di Natale e a rischio assembramenti: «Evitiamo sabato e domenica di affollare le vie del centro - ha detto il sindaco, facendo appello al senso di responsabilità dei cittadini - per gli acquisti di Natale c’è tempo fino a mercoledì. In via XX Settembre accessi contingentati». Ecco il video.

