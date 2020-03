Gori, nuova ordinanza per Bergamo

«Garantiti i servizi essenziali ai cittadini» Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha appena firmato un’ordinanza che garantisce i servizi essenziali e indispensabili ai cittadini nei prossimi 10 e 11 marzo.

Il Comune di Bergamo garantisce i servizi essenziali alla cittadinanza. Sono garantiti, nello specifico: la registrazione di denunce di nascita e di morte; il servizio di protocollo; il servizio di ricevimento, inumazione, tumulazione e cremazione delle salme dei servizi cimiteriali; il servizio di assistenza domiciliare per assicurare la tutela fisica agli anziani non autosufficienti; i servizi per la rete stradale e fognaria, con la squadra di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24; il servizio di protezione civile; il servizio di Polizia Locale.



Il Cimitero Monumentale e quelli periferici resteranno chiusi al pubblico: l’accesso sarà consentito, seppur contingentato (max 10 persone) ai soli parenti dei defunti per sepolture e cremazioni.

«Le varie direzione comunali potranno decidere di mantenere in attività altri servizi o prestazioni che saranno ritenuti necessari per tutelare i diritti e i bisogni essenziali dei cittadini. Restano attivi tutti i servizi online attraverso il sito istituzionale del Comune di Bergamo. L’Amministrazione, inoltre, sta organizzando in queste ore la gestione e l’erogazione dei servizi e la presenza del personale per i prossimi giorni, compatibilmente con le indicazioni prescritte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Decreto datato 8 marzo 2020».

© RIPRODUZIONE RISERVATA