Gori si ricandida, intervista a L’Eco

«Si può fare. Ci sono dati positivi» Il sindaco scioglie la riserva: non mi piace lasciare le cose a metà

«Soffia il vento del centrodestra, ma mi auguro prevalga il dato civico rispetto a quello politico».

«Chi me l’ha fatto fare? Bella domanda». Giorgio Gori prova il bis e si ricandida sindaco di Bergamo. Alle 13 di martedì l’incontro con gli assessori: due ore dopo quello con la stampa. Alla vigilia della scadenza della presentazione delle liste alle Provinciali, dove sarà in lizza. «Mi candido perché sono a metà di un lavoro che vorrei completare: e da buon bergamasco non mi piace lasciare le cose a metà, vorrei fare meglio. E poi il sindaco è sì un mestiere davvero faticoso, ma straordinariamente gratificante. Quindi lo faccio con piacere: mettermi al servizio della città mi ha reso molto orgoglioso, non solo per i risultati raggiunti ma per il senso di comunità». Su L’Eco di Bergamo in edicola mercoledì 10 ottobre l’intervista completa.

