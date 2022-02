Gorle, settantenne aggredito in strada per il cellulare: 48enne denunciato dalla Polizia Le indagini della Polizia di Stato sul tentativo di rapina avvenuto il 3 febbraio nella zona della Celadina. La vittima era finita in ospedale.

Nella giornata di sabato 5 febbraio la Polizia di Stato ha denunciato all’autorità giudiziaria l’autore del tentativo di rapina di un telefono cellulare avvenuto nella mattinata del 3 febbraio nella zona della Celadina a Gorle ai danni di un settantenne. L’uomo aggredito, tra l’altro, nella colluttazione era caduto a terra, si era sentito male ed era finito all’ospedale Bolognini di Seriate, in condizioni fortunatamente non gravi. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura hanno subito avviato le indagini e hanno stretto il cerchio attorno ad una rosa di sospettati: hanno quindi mostrato le loro fotografie alla vittima e hanno identificato un 48enne bergamasco, già censurato per analoghi reati.

Il tentativo di rapina era avvenuto poco prima delle 10 di giovedì. Secondo la ricostruzione, il settantenne, di nazionalità marocchina, è stato avvicinato da un uomo in bicicletta che ha tentato – senza riuscirci – di rubargli il cellulare. Nella colluttazione il settantenne è caduto a terra riportando alcune escoriazioni. Forse anche per lo spavento, si è sentito male e, preso il telefono che il malvivente non era riuscito a sottrargli, ha chiamato il soccorso sanitario. Insieme all’ambulanza sono arrivati anche gli agenti della questura che hanno avviato le indagini e oggi hanno fatto scattare la denuncia.

