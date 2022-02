Tenta di rubargli telefono e portafogli, aggredito un 70enne che si sente male

Un anziano di nazionalità marocchina sarebbe stato aggredito nel tentativo di rubargli il telefono o il portafoglio. Il malvivente, forse in bicicletta, è poi fuggito. L’anziano, un settantenne, è caduto a terra riportando alcune escoriazioni ma si è sentito male e ha chiesto aiuto. Le sue condizioni non sono gravi.

L’anziano, stando a quanto sono riusciti a sapere gli uomini della Questura intervenuti sul posto per i rilievi del caso e per raccogliere le testimonianze di quanto accaduto, stava camminando quando si sarebbe avvicinato un uomo, sui 30 anni di età e italiano, forse in bicicletta. Questi avrebbe tentato di rapinarlo del telefono o di altro, un portafoglio o del denaro. Non ci è però riuscito ed è fuggito. Nella colluttazione l’anziano è caduto a terra riportando alcune escoriazioni. Forse anche per lo spavento si è sentito male e, preso il telefono che il malvivente non era riuscito a sottrargli, è riuscito a chiamare i soccorsi sanitari al 118.