Governo, nuovo decreto da 25 miliardi

«Più chiusure in Lombardia? Datemi i dettagli» Alle 11 la conferenza stampa di presentazione dei nuovi interventi a sostegno del lavoro e delle famiglie. Conte: «Siamo disponibili a aumentare le restrizioni, aspettiamo indicazioni precise da Regione Lombardia».

Ecco che cosa ha detto ilk premier Conte dopo il consiglio dei ministri di mercoledì 11 marzo.

NUOVO DECRETO CON AIUTI PER 25 MILIARDI DA VENERDI’. «Abbiamo appena deliberato lo stanziamento di una somma straordinaria: 25 miliardi, consapevoli delle difficoltà che il Paese sta affrontando per questa emergenza».Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio dei ministri.«Ieri con il Consiglio europeo era anche in collegamento Lagarde: grandi riconoscimenti e aperture sul fatto che è necessaria maggiore liquidità e tutti gli strumenti per far fronte a questa emergenza»

ULTERIORI RESTRIZIONI. «Siamo disponibili a introdurre misure più restrittive per la Lombardia e altre regioni che lo dovessero chiedere? Ieri c’è stata una videoconferenza: ho dato mandato al ministro Speranza di sollecitare il governatore Fontana a formalizzare le richieste motivandole. Siamo in attesa di ricevere quelle richieste. Non c’è nessuna chiusura verso misure più restrittive». Lo dice il premier Giuseppe Conte. «Siamo disponibili a seguire l’evolversi della curva epidemiologica e le richieste che dovessero pervenire».

SUPER COMMISSARIO. «Sul commissario l’ho detto anche ieri alle forze di opposizione: c’è la disponibilità del governo e mia personale a potenziare la macchina organizzativa. Sicuramente lo spazio in questo momento dove bisogna agire in modo efficace, coordinato ed efficiente è quello delle acquisizioni e distribuzioni delle forniture di apparecchiature di terapia intensiva e dispositivi di protezione individuale. E’ mia intenzione, come detto all’opposizione, nominare una persona che possa coordinare meglio questo. Lo faremo prestissimo». Lo dice il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. «Bisogna rafforzare le filiere produttive italiane», aggiunge. «Sarebbe un errore in questo momento avocare a livello centrale i poteri delle Regioni, quando la sanità è in mano alle Regioni». Lo dice il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi rispondendo alla domanda sulla nomina di un commissario governativo per l’emergenza.

AIUTI DALL’EUROPA. «Nel corso del Consiglio Ue è emersa nelle conclusioni finali una formula che avevo anticipato, ’dobbiamo fare tutto quello che è necessario con tutti gli strumenti a disposizione. Non posso dire «eurobond sì o no» ma c’è la disponibilità a valutare tutti gli strumenti necessari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA