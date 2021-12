Green pass, controllate 1995 persone e 250 negozi: sette le sanzioni I dati dei controlli delle forze dell’ordine in provincia di Bergamo martedì 7 dicembre.

Sono 1995 le persone controllate per verificare possesso green pass martedì 7 dicembre in provincia di Bergamo . Cinque le persone sanzionate, a cui si aggiunge una sesta persona sanzionata per mancanza di mascherina. Gli esercizi commerciali controllati sono 250, uno è stato sanzionato. È quanto si legge nel report della Prefettura.

