Guasto al ripetitore della Maresana

Problemi nella ricezione di Bergamo Tv Un guasto probabilmente derivato da un bug in un software sta causando difficoltà nella ricezione di Bergamo Tv e di altri emittenti nella nostra provincia.

Un guasto al ripetitore della Maresana sta creando problemi nella ricezione di Bergamo Tv e di altre emittenti in tutto il territorio della nostra provincia. I tecnici sono al lavoro per poter risolvere il più presto il problema e far in modo che in tutte le case torni il segnale e sia possibile tornare a seguire le trasmissioni.

Nel frattempo per chi volesse e avesse la possibilità può seguire su internet la normale programmazione cliccando qui.

