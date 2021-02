Guida col cellulare, giro di vite in città

Controlli anche con l’auto «civetta» Sicurezza stradale, dal 25 febbraio a Bergamo la polizia locale in campo con agenti in borghese per contrastare l’uso del telefonino alla guida, una delle principali cause di incidenti.

Un servizio di prevenzione sul tema della sicurezza stradale è in programma sulle strade di Bergamo a partire da giovedì 25 febbraio. La Polizia locale giovedì sarà sulle strade della città di Bergamo con un’auto «civetta» (cioè priva di qualsiasi contrassegno di riconoscimento) e agenti in borghese per svolgere controlli mirati sull’utilizzo del telefono cellulare da parte degli automobilisti mentre sono alla guida.

L’uso del cellulare mentre si è al volante è una delle principali cause di incidenti e (dati del 2020) il 55% degli italiani viola le regole sull’utilizzo dei dispositivi mobili mentre è alla guida: il Comune di Bergamo ha deciso per questo motivo di intensificare i controlli, con un servizio dedicato che sarà replicato nelle prossime settimane.

