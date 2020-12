«I camion con le bare fake news»

L’assessore Angeloni querela Il 30 dicembre in Giunta approvata la delibera, il 31 la denuncia è stata formalizzata nella caserma dei carabinieri in via Novelli a Bergamo.

«Un atto doveroso, sollecitato dai parenti delle vittime».

«Nella seduta di Giunta del 30 dicembre è stata approvata la delibera. Il 31 dicembre, come incaricato e delegato di Palazzo Frizzoni, sono andato nella caserma dei carabinieri in via Novelli e ho presentato la denuncia. Un atto doveroso, peraltro sollecitato da più parti, in particolare dai parenti delle vittime per coronavirus». Così l’assessore all’Innovazione e ai Servizi cimiteriali del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni ha annunciato la decisione di Palazzo Frizzoni di adire le vie legali contro le affermazioni fatte da Eleonora Leoncini, consigliera comunale leghista di San Casciano, in Toscana. Durante un intervento in una seduta comunale on line, la consigliera, riferendosi alle immagini della primavera scorsa, ha dichiarato che «il discorso dei camion militari di Bergamo è una fake news, che è stata svelata. Erano foto scattate nel passato». Da subito, sia Angeloni, sia il sindaco di Bergamo Giorgio Gori sia il Pd Nazionale, avevano prospettato una querela. Nel frattempo la responsabile della Lega del Chianti, aveva cercato di mettere una pezza, con un post, in cui sosteneva di essere stata fraintesa: «Il Pd ha scatenato la macchina del fango contro di me, attaccandomi perché sarei una negazionista del Covid, quando ho semplicemente ricordato, in un’articolata seduta comunale, come alcune delle foto delle bare di Bergamo portate dai camion circolate sui social fossero fake, in quanto si riferivano a un naufragio al largo di Lampedusa».

