I commercianti sul Sentierone

L’8 settembre torna lo Sbarazzo Dopo il grande successo della primissima edizione, torna lo Sbarazzo con l’Associazione dei Commercianti, BergamoInCentro e il Comune di Bergamo.

Domenica 8 settembre, dalle 10 alle 19, più di 90 commercianti (il doppio della precedente edizione) popolerà e animerà il Sentierone, lungo l’asse che si sviluppa da Piazza Matteotti e arriva alla Chiesa di San Bartolomeo, e con l’apertura di una nuova zona fronte Teatro Donizetti, con prodotti di eccellenza commerciale in occasione, per tutti i gusti e soprattutto tutte le tasche.

Inoltre, grandissima novità di questa edizione è il supporto di un partner ufficiale d’eccezione: Redbull, che presenzierà con un Lounge Zone dedicata al divertimento e alla musica ed una Children Zone che intratterrà i più piccini.

Sempre con il Supporto del Distretto Urbano del Commercio e il Patrocinio del Comune di Bergamo, i commercianti hanno nuovamente accolto con grande entusiasmo questa sfida, raddoppiando il loro numero e le loro proposte: l’iniziativa è indirizzata a tutte le categorie merceologiche (nella lista degli aderenti, oltre ovviamente a negozi di abbigliamento donna uomo e bambino, vi saranno anche negozi di calzatura, bijoux, profumeria e cura della persona, negozi di food, di modellismo …) che vogliono proporre ai clienti i loro articoli a prezzi vantaggiosissimi.

Altra novità per questa edizione è la pre-serata di venerdì 6 settembre: BergamoInCentro ha il piacere di invitare tutti i bergamaschi presso il «Landascaoe Corner» dei Maestri del Paesaggio, in collaborazione con Camera di Commercio, in Piazza Pontida: dalle 19.30 alle 22.30 musica dal vivo con il cantante Matteo Ghione.

