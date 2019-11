I danni del maltempo estivo in Lombardia

Il governo dice no allo stato d’emergenza Solo in Bergamasca 86 milioni di euro. Il consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, Giovanni Malanchini: «Decisione assurda, noi abbiamo fatto il possibile, ora l’esecutivo sblocchi al più presto i fondi necessari».

«Assurda la decisione della Presidenza del Consiglio dei ministri di non accogliere la richiesta di stato di emergenza per i danni causati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito la Lombardia tra il 25 luglio e il 13 agosto di quest’anno. I danni stimati attraverso la raccolta delle schede “Rasda” ammontavano a oltre 207 milioni di euro, più altri 86 milioni relativi alle sole attività agricole: solo a Bergamo i danni segnalati ammontano a più di 26 milioni. A oggi Regione Lombardia ha fatto il possibile sia per prevenire sia per affrontare tale emergenza, stanziando ingenti risorse per la messa in campo di interventi contro il dissesto idrogeologico, ma la situazione è insostenibile: il governo deve fare la sua parte. Sblocchi al più presto i fondi necessari e torni su suoi passi rivendendo la posizione assunta dal dipartimento centrale della Protezione civile. L’Italia che piace al M5S e al Pd, evidentemente, è l’Italia dei piagnoni e non di chi si risvolta le maniche e anche nelle emergenze cerca di arrangiarsi»: è quanto ha dichiarato il consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, Giovanni Malanchini.

