I migliori ospedali del mondo di Newsweek C’è anche il Papa Giovanni di Bergamo

C’è anche il Papa Giovanni di Bergamo Per il secondo anno consecutivo c’è anche l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo tra i World’s Best Hospitals , il ranking stilato da Newsweek e Statista Inc. che identifica i 200 migliori ospedali del mondo.

Sono stati considerati gli ospedali di 25 Paesi (USA, Germania, Giappone, Corea del Sud, Francia, Italia, Regno Unito, Spagna, Brasile, Canada, India, Australia, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Austria, Tailandia, Svizzera, Svezia, Belgio, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Israele e Singapore), selezionati principalmente in base al tenore e aspettativa di vita, alle dimensioni della popolazione, al numero di ospedali e alla disponibilità di dati.

La classifica è stilata in base a 3 fattori: il parere di esperti (medici, direttori di ospedali, professionisti sanitari che hanno partecipato ad un sondaggio online internazionale che ha coinvolto oltre 70.000 operatori), i risultati delle indagini di soddisfazione sui pazienti e i KPI sanitari (Key Performance Indicators) da database internazionali cioè gli indicatori che misurano le performance sanitarie (come sicurezza del paziente, misure igieniche e qualità dei trattamenti).

«Lo scorso anno questo riconoscimento era arrivato nei giorni più difficili dell’emergenza Covid-19 a Bergamo – ha commentato Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII -. Un anno dopo è giunta la conferma dell’inserimento in classifica, nonostante i mesi difficili che abbiamo passato e il periodo tuttora di grande incertezza e di super lavoro per i nostri operatori. A loro va un grande ringraziamento per lo sforzo che ancora stanno facendo nella lotta alla pandemia e nella cura di tante altre patologie per cui il Papa Giovanni continua ad essere punto di riferimento in Italia e non solo».

