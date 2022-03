Giuramento Guardia di Finanza, il ministro Franco: «Bene i 700 milioni confiscati agli oligarchi russi» - Foto/Video

Nella piazza d’armi dell’Istituto della Guardia di Finanza, si è svolta la cerimonia del giuramento solenne degli allievi ufficiali del 121° Corso «Zanzur IV» e del 20° Corso «Lupo» dell’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo.

Alla cerimonia ha partecipato anche Daniele Franco, ministro dell’Economia, Maria Cristina Messa, ministra dell’Università, Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico e la figlia del Presidente della Repubblica, Laura Mattarella.

L’esecuzione dell’inno di Mameli da parte della banda della Guardia di Finanza.

L’inno di Mameli al Giuramento della Guardia di Finanza

Giuseppe Zafarana, il Comandante generale della Guardia di Finanza ha parlato con entusiasmo del primo storico giuramento nella nuova sede dell’Accademia e ha aggiunto: «In futuro ci sarà chiesto di restare giovani in principi ideali e valori».

Verso le 11.15 ha preso la parola anche il ministro. «La cerimonia odierna cade in un frangente molto delicato» .Così Daniele Franco, ministro dell’economia e delle finanze, citando il conflitto in Ucraina, nel suo intervento al giuramento degli allievi ufficiali della Guardia di finanza a Bergamo, nella nuova sede dell’Accademia, inaugurata lo scorso ottobre, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il ministro si è complimentato con la Gdf per il congelamento di «oltre 700 mln di euro di beni russi», citando, tra le sanzioni, le confische a una serie di oligarchi.

Il ministro Franco si è complimentato con la Gdf per il congelamento di «oltre 700 mln di euro di beni russi»

«Il governo italiano si sta muovendo lungo tre direttrici. Abbiamo fornito per primi tra i Paesi del G7 e dell’Unione sostegno finanziario all’Ucraina, con una sovvenzione di 110 milioni di euro. Le nostre risorse andranno a finanziare l’attività dello Stato, in modo da fornire servizi alla popolazione. Siamo pronti a considerare altri interventi».Ha continuato il ministro. «Inoltre come previsto dal decreto legge approvato all’unanimità dal Parlamento la scorsa settimana - ha aggiunto - abbiamo fornito e continueremo a fornire sostegno umanitario. Stiamo fornendo inoltre sostegno militare, con mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell’Ucraina. Come ha chiaramente ribadito il presidente del Consiglio, di fronte a un’aggressione così brutale nei confronti di un Paese libero e democratico, non possiamo voltarci dall’altra parte».

Guerra in Ucraina, Franco: «Siamo pronti a considerare altri interventi»

A Laura Mattarella è stato donato lo spadino, tratto distintivo dell’Allievo Ufficiale, che secondo una tradizione consolidata, ne entra in possesso con la cerimonia dell’affiliazione accademica. La cerimonia ha avuto inizio con l’intervento di Carlo Ricozzi, ispettore per gli Istituti di Istruzione del Corpo, il comandante dell’Accademia, Paolo Kalenda, Gianfranco Paglia, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare.