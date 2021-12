«I quartieri al centro», lunedì su L’Eco di Bergamo Valtesse San Colombano Nuova puntata della nostra inchiesta «I quartieri al centro»: dopo aver visitato Celadina, Loreto e Colognola ora tocca a Valtesse San Colombano, un quartiere con una caratteristica particolare: nel processo di restringimento delle famiglie nei numeri dei loro componenti, a San Colombano è come se negli ultimi 30 anni si fosse perso un figlio.

Proprio così: se alla fine del 1987 era il quartiere dove erano maggiormente rappresentate le famiglie composte da quattro persone, alla fine del 2020 invece San Colombano è diventata la zona di Bergamo in cui è più alta la frequenza di famiglie composte da tre persone. Su L’Eco di Bergamo di lunedì 6 dicembre vi racconteremo dell’evoluzione demografica, ma anche di come questa ha influito sullo sviluppo del quartiere e di come alcuni servizi ha saputo adeguarsi e altri un po’ meno: San Colombano è l’unico quartiere, per esempio, in cui manca una vera e propria piazza.

