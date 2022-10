Il 15 ottobre è il «Cie day», carta d’identità elettronica gratuita per 130 cittadini

Sabato 15 ottobre è il «Cie day» , ovvero la giornata dedicata alla carta d’identità elettronica che per l’occasione verrà omaggiata ai cittadini che prenoteranno il servizio. Bergamo è tra le prime 5 città in Italia per numero di carte d’identità elettroniche emesse. Solo nel 2022 gli uffici comunali del capoluogo hanno erogato 11mila nuovi documenti e ormai il 57% dei cittadini ha sostituito il vecchio documento cartaceo con la nuova tessera elettronica. Una percentuale che risulta superiore rispetto alla media nazionale, ferma al 52%. Bergamo è una città virtuosa anche per quanto riguarda i tempi di attesa: grazie al sistema di prenotazione unico è stato possibile eliminare le code agli sportelli e attualmente si ottiene il proprio appuntamento con soli 8 giorni di attesa.

Sabato 15 ottobre, dalle 10 alle 18, per otto ore ai cittadini residenti nel capoluogo verrà data l’opportunità di ottenere gratuitamente, risparmiano quindi i 22,2 euro necessari per portare a termine l’adempimento.

Per godere del servizio basta andare sul portale www.prenotabergamo.it (ma si può anche telefonare dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, ai numeri 035399333 o 800292110) e riservare una delle fasce orarie previste per il rilascio del documento. Per l’occasione il Comune di Bergamo allestirà 4 punti di erogazione della carta elettronica negli spazi di via Tasso al civico 2, all’angolo con piazza Cavour. Per ottenere la carta d’identità elettronica servono circa 15 minuti e di conseguenza l’amministrazione comunale conta di poter erogare circa 130 nuovi documenti nella sola giornata di sabato 15 ottobre.