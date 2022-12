Il 31 dicembre il «Te Deum» con il vescovo in Cattedrale

In chiusura dell’anno la nostra diocesi si riunisce per ringraziare il Signore e per pregare per il dono della pace. Il 31 dicembre, alle 18 in Cattedrale, il vescovo Francesco Beschi presiede una Messa solenne, durante la quale l’assemblea intonerà l’antico canto del «Te Deum» in ringraziamento per l’anno trascorso. Il giorno successivo, domenica 1° gennaio, ricorre la solennità di Maria Madre di Dio, che coincide con la 56ª Giornata mondiale della Pace. Il tema di quest’anno, scelto da Papa Francesco, è: «Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace». Domenica alle 18 in Cattedrale, il vescovo Beschi presiederà una solenne Concelebrazione eucaristica.