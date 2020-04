Il Campanone veglia su Bergamo-Video

I cento rintocchi per dire «State a casa» Un bel video ideato e pubblicato da Francesco Quadri, immagina che il Campanone dall’alto della sua saggezza parli in dialetto ai suoi amati concittadini e attraverso gli inconfondibili rintocchi trasmetta il suo messaggio di speranza. Guarda.

I lenti, penetranti e solenni rintocchi del Campanone avvolgono il cielo blu della nostra città, ricordandoci con i suoi oltre cento rintocchi che mille anni fa alle 22 tutti sarebbero dovuti tornare a casa, prima che le porte delle Mura Venete si chiudessero per proteggere Bergamo dai possibili attacchi di nemici dopo che era calato il buio della notte. Ora il suo messaggio è tornato attuale, restare in casa è l’unico modo per superare questo momento di grande crisi.

Francesco Quadri che ha realizzato un video con un suo testo letto dall’attore Federico Rubino ha avuto una bella idea, immaginare che

il Campanone parli ai suoi concittadini in modo amorevole e in dialetto bergamasco attraverso i suoi rintocchi

Dall’alto della sua saggezza millenaria li invita a restare a casa e gli porta un messaggio di speranza

Guarda il video.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA